В Индустриальном районе Хабаровска сняты более 600 незаконных объявлений

В Хабаровске продолжается борьба с незаконно расклеенными объявлениями. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в Индустриальном районе города сняли уже более 600 листовок, которые были расклеены на деревьях и опорах освещения, ЛЭП, дорожных леерных ограждениях. Очисткой занимаются сотрудники комитета и лица, осужденные к выполнению обязательных работ. Работами в последний раз были охвачены улицы Юности, Калараша, Суворова, Аксенова, Белорусская и другие.