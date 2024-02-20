Арт-салют из 30 гаубичных залпов устроят в Новосибирске 23 февраля

В небо в честь Дня защитников Отечества выстрелят 4 гаубицы и 4 салютные установки, которые будут установлены по адресу: Обская, 2. Об этом сообщили в администрации города.
Артиллерийские салюты будет проводиться по приказу оборонного ведомства страны. Для обеспечения безопасности жителей областной столицы движение транспорта в этот день будет ограничено на ряде участков.
С 8 до 22 часов проезд будет ограничен от площади Инженера Будагова до парковки у здания № 2 на улице Обская. В этот промежуток времени здесь сможет проехать только транспорт и военная техника 41-й общевойсковой армии.
Также нельзя будет проехать с 20 до 22 часов по путепроводу на площади Инженера Будагова. Исключение сделают только для общественного транспорта. Ограничат и парковку у здания на Обской, 2, с 8 утра и до окончания праздничного мероприятия.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске 23 Февраля перекроют площадь Будагова ради арт-салюта.