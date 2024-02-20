Синоптик Леус рассказал, какую погоду принесет в Петербург циклонический вихрь

Петербург окажется на границе двух атмосферных циклонов. Один из них придет с западной стороны и сформирует погоду. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем telegram-канале.
В городе на Неве будет облачная погода, температура воздуха — выше положенных по климату отметок. Осадков не предвидится, однако гололедица сохранится.
Температура воздуха поднимется до — 2. Южный ветер будет достигать трех метров в секунду, с порывами — до восьми.
Завтра, 21 февраля, в Северной столице, по словам специалиста, без существенных изменений. Столбик термометра покажет —2 градуса, ожидаются небольшие осадки в виде снега.
«МК в Питере» ранее рассказывал, что весна заявляет о своих правах. В городе на Неве в следующие две недели начнется интенсивное таяние снега.