Скончался главный дирижер Челябинского симфонического оркестра: «Все в шоке, он казался здоровым»

«Все в шоке, он казался здоровым. Накануне в Челябинске состоялся концерт Московского государственного симфонического оркестра. Адик Аскарович очень радовался этому событию, он его так ждал. Был веселым, в прекрасном настроении. Для нас его смерть — это невосполнимая утрата», — рассказали коллеги музыканта.
Адик Абдурахманов родился 16 января 1962 года в Челябинске. Сначала закончил Челябинское музыкальное училище, потом Санкт-Петербургскую консерваторию. Свой первый камерный оркестр «Классика» музыкант создал в 1994 году, он стал лауреатом множества международных фестивалей. А в 2019 году появился Челябинский симфонический оркестр, художественным руководителем и дирижером которого стал Абдурахманов.
Музыкант заведовал кафедрой в Челябинском институте культуры. Он не только поддерживал юных исполнителей, но и был инициатором появления детского камерного оркестра. Многие его ученики стали лауреатами престижных международных конкурсов. В 2017 году Адик Абдурахманов был удостоен звания «Почетный гражданин Челябинска». Два года спустя президент страны наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«Внезапный уход из жизни Адика Аскаровича — огромная утрата и невосполнимая потеря для Челябинской области, для культуры и искусства не только Южного Урала, но и всей России. Память о нашем выдающемся земляке будет вечно жить в наших сердцах, уверен — она отзовется и в душах будущих поколений», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Губернатор сообщил, что в регионе будут приняты меры по увековечиванию памяти музыканта.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Екатеринбурге в возрасте 36 лет умер известный музыкальный педагог и дирижер Денис Лонговой. О причине смерти молодого преподавателя не сообщается, однако знакомые с музыкантом люди отмечают, что возможной причиной стал тромб.