Скончался главный дирижер Челябинского симфонического оркестра: «Все в шоке, он казался здоровым»

«Внезапный уход из жизни Адика Аскаровича — огромная утрата и невосполнимая потеря для Челябинской области, для культуры и искусства не только Южного Урала, но и всей России. Память о нашем выдающемся земляке будет вечно жить в наших сердцах, уверен — она отзовется и в душах будущих поколений», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.