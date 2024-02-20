Как в Уфе отметят День защитника Отечества

Во всех учреждениях образования, молодежной политики, культуры и искусства в течение февраля организованы тематические конкурсы, выставки, викторины, концерты, вечера музыки, лектории, беседы, уроки мужества, встречи с ветеранами боевых действий. Также пройдут патриотические акции «Помним своих Героев», «Скажи спасибо лично», «Письмо Героям», «Родные объятия».
На районных площадках запланированы авточеленджи «Защитники Отечества». 22 февраля уфимцы смогут поучаствовать в акции, выстроив машины с включенными фарами и аварийными сигналами в фигуру звезды и цифру «23», букву «Z».
23 февраля к Вечному огню у Мемориального комплекса в парке Победы и к памятнику генералу Шаймуратову на Советской площади возложат цветы. В мероприятии примут участие ветераны боевых действий, руководители органов власти, курсанты вузов, воспитанники кадетских классов, ветеранские организации.