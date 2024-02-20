В Узбекистане снова попытаются наладить раздельный сбор мусора

Кроме того, на презентации обсуждены вопросы оптимизации полигонов бытовых отходов, создание предприятий по производству продукции из них. Для привлечения инвестиций в полигоны отходов планируется ввести режим специальных экономических зон в их буферных зонах, а также создание новой системы по производству электроэнергии и органических удобрений путем сжигания отходов. Первый пилотный проект по этой новой системе будет реализован в Андижанской области, отмечает пресс-служба президента.