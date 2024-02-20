В Узбекистане снова попытаются наладить раздельный сбор мусора

19 февраля президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о проводимой работе и дальнейших планах в области экологии и охраны окружающей среды. Главе государства, в частности, доложили о работе, которая ведется в рамках исполнения президентского указа, принятого 4 января 2024 года «О мерах по совершенствованию системы управления отходами и снижению их негативного воздействия на экологическую ситуацию», сообщает пресс-служба президента.
Ежегодно в нашей стране образуется в среднем 6,8 миллиона тонн бытовых отходов.
В последние годы число махаллей, охваченных услугами санитарной очистки, превысило 90%. Однако уровень переработки отходов остается невысоким. В настоящее время таких предприятий всего 313.
Отмечается, что в указе президента предусмотрены меры по дальнейшему стимулированию такой деятельности. В частности, с 1 июня 2024 года реализация вторичного сырья из бытовых отходов будет осуществляться только через биржу. Будет организован раздельный сбор отходов с сортировкой по категориям «перерабатываемые», «не подлежащие переработке» и «пищевые». Будет развиваться частное партнерство в области сбора и переработки отходов.
Усиливаются меры ответственности за выброс отходов в неустановленных местах, определяется обязательность очистки места, куда незаконно выброшены отходы, а также их вывоза.
Кроме того, на презентации обсуждены вопросы оптимизации полигонов бытовых отходов, создание предприятий по производству продукции из них. Для привлечения инвестиций в полигоны отходов планируется ввести режим специальных экономических зон в их буферных зонах, а также создание новой системы по производству электроэнергии и органических удобрений путем сжигания отходов. Первый пилотный проект по этой новой системе будет реализован в Андижанской области, отмечает пресс-служба президента.
Так, планируется запуск проектов по производству 100 тысяч тонн органических удобрений из органических отходов за счет инвестиций в 13 миллионов долларов в Андижанском районе и производство 2 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год из отходов в Асаке. В будущем опыт Андижана будет распространен на другие регионы.
Напомним, в январе стало известно, что китайские бизнесмены предложили свои проекты по переработке мусора и решению проблемы загрязнения воздуха в Узбекистане.