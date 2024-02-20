«Ситуация парадоксальная»: в полиции Екатеринбурга признали некомплект сотрудников

Тогда Колесников спросил, какой отдел проваливает работу по участковым. Кашигин заверил, что таких нет. На это депутат заявил, что начальник одного из отделов полиции жаловался ему на нехватку участковых. Врио главы УМВД ответил, что его не так поняли.