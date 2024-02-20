Пермский архив с 1 июня перестанет принимать граждан

До закрытия личного приема в МБУ «Архив города Перми» можно воспользоваться гостевым компьютером, чтобы в часы приема направить свое заявление через «Госуслуги». До 31 мая такие запросы будут обрабатываться в ускоренном порядке: директор архива установил срок 20 дней.