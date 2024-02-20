Пермский архив с 1 июня перестанет принимать граждан

С 1 июня в архиве Перми перестанут принимать заявления о предоставлении справок, выписок и копий. В дальнейшем документы придется запрашивать через отделения МФЦ или на портале «Госуслуги», сообщают в пресс-службе администрации города.
До закрытия личного приема в МБУ «Архив города Перми» можно воспользоваться гостевым компьютером, чтобы в часы приема направить свое заявление через «Госуслуги». До 31 мая такие запросы будут обрабатываться в ускоренном порядке: директор архива установил срок 20 дней.
Помимо МФЦ и «Госуслуг» для подачи заявки можно использовать почту. Отправлять запросы следует по адресу: 614036, г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, 15.