Развлечения без облегчения. В пермском парке Горького хотят снести туалеты

Странная ситуация складывается вокруг парка Горького в центре Перми. Много лет на его территории действуют рестораны, работают стационарные туалеты, строятся и перестраиваются новые здания и объекты, аттракционы, зоны отдыха. На прошлой неделе стало известно, что городские власти подали в суд на администрацию парка. В иске они требуют снести шесть зданий. В их число попали и два общественных туалета. Почему дело дошло до суда и что именно не понравилось властям, выяснял perm.aif.ru.