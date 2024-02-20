Развлечения без облегчения. В пермском парке Горького хотят снести туалеты

Странная ситуация складывается вокруг парка Горького в центре Перми. Много лет на его территории действуют рестораны, работают стационарные туалеты, строятся и перестраиваются новые здания и объекты, аттракционы, зоны отдыха. На прошлой неделе стало известно, что городские власти подали в суд на администрацию парка. В иске они требуют снести шесть зданий. В их число попали и два общественных туалета. Почему дело дошло до суда и что именно не понравилось властям, выяснял perm.aif.ru.
Почему хотят снести туалеты?
Администрация парка Горького сообщила, что власти требуют снести два летних кафе («Халва» и «Casa Mia»), аттракцион «Дом Дракулы» и, что самое удивительное, два бесплатных тёплых туалета, которые стоят на территории с незапамятных времён и весьма кстати, когда речь идёт о походе на аттракционы с детьми. И, если снос кафе горожане, наверняка, смогут пережить, то вот ликвидация «зданий с удобствами» расстроит всех посетителей парка.
«На момент передачи парка ООО “ЦПР им. М. Горького” он находился на грани банкротства. За многие годы под контролем и в сотрудничестве с администрацией города произведена большая работа по развитию, — говорят в парке. — Несмотря на то, что парк является коммерческим предприятием, он несёт дополнительные расходы, напрямую не связанные с получением прибыли. Например, за свой счёт круглогодично содержит большую общественную рекреационную территорию и памятники, включая один из символов города — объект культурного наследия регионального значения Ротонду архитектора И. И. Свиязева».
Таким образом городской бюджет освобождается от дополнительных затрат, исчисляемых десятками миллионов, говорят в администрации парка. И добавляют, что были готовы решить проблему без судебных тяжб.
«Несмотря на готовность к конструктивному диалогу, партнёр принял решение рассмотреть возникший вопрос в судебном порядке, а значит парк вынужден отстаивать свою позицию», — говорят там.
Иски рассмотрят весной
Между тем, в картотеке Арбитражного суда Пермского края есть информация не об одном, а сразу о двух исках в адрес парка Горького. Поданы они департаментом земельных отношений мэрии и администрацией Свердловского района города. Предварительное заседание суда и в том, и в другом случае назначили на 5 марта.
Администрация Свердловского района просит суд признать самовольными постройками шесть зданий (в их числе летние кафе и туалеты) на территории парка. Второе требование — обязать снести объекты.
А департамент земельных отношений просит признать самовольными и, значит, незаконными, Театр эстрады и проходную будку парка и объявить недействительным право собственности на них.
При этом оба истца попросили на время разбирательств запретить любые сделки с указанными объектами.
Ситуацию perm.aif.ru прокомментировали в мэрии.
«Департамент земельных отношений администрации Перми подал исковое заявление о признании отсутствующим права собственности у ООО “Центральный парк развлечений им. М. Горького” в отношении двух объектов. В этом году департаменту стало известно, что в отношении Театра эстрады и проходной будки (со стороны ул. Сибирской) ООО оформило право собственности. Это противоречит договору аренды земельного участка и условиям хозяйствования в особо охраняемой природной территории (ООПТ), которой является парк.
Кроме того, администрацией Свердловского района подан иск в связи с выявлением самовольных построек, возведённых на территории парка, при отсутствии необходимых разрешений. В случае удовлетворения исков арендатор должен будет осуществить действия в отношении объектов в соответствии с решением суда", — рассказали в мэрии.
На вопрос о том, как будет решаться вопрос с удобствами, если суд решит снести туалеты, в парке Горького не ответили.