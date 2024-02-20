В Краснодаре семь улиц остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Прикубанском округе из-за аварии.
«Причина отключения — повреждение на линии 6−10 кВ, отключены ПС “Северо-Восточная” “СВ-444”, “СВ-436” и 19 трансформаторных подстанций», — сообщили в городской ЕДДС.
Так, свет погас в домах по улицам 1 Мая, Российской, Солнечной, Уссурийской, Яснополянской. Без электроэнергии временно остались улицы Восточно-Кругликовская, Черкасская.
На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.