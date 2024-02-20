Как в Москве: систему распознавания лиц хотят внедрить в Екатеринбурге

Напомним, в 2023 году больше всего преступлений в Екатеринбурге произошло в Орджоникидзевском районе, заявил врио начальника УМВД Екатеринбурга Александр Кашигин в ходе заседания гордумы. По его данным, там случилось 3114 преступлений. На втором месте Железнодорожный район и 2470 преступлений, на третьем — Ленинский с показателем 2442.