Народные приметы о деньгах: чего нельзя делать 21 февраля

21 февраля верующие вспоминают святого Захария, в народном календаре — Захарий-Серповидец. Такое название дата получила из-за того, что в старину в этот день принято было точить серпы и ножи. Ряд примет у наших предков был связан и с деньгами. Люди старались соблюдать определенные правила, чтобы не столкнуться с нищетой и улучшить финансовое положение.
Народные приметы на 21 февраля: что нельзя делать
Согласно поверьям, дошедшим до нас из глубины веков, 21 февраля не стоит ложиться на операции и проводить какие-либо хирургические вмешательства. Считалось, что у таких медицинских манипуляций может быть неблагоприятный исход. Это касается и лечения зубов, поэтому если верите народным приметам, визит к стоматологу лучше отложить.
Предупреждали мудрецы и любителей подолгу стоять у зеркала. Если залюбоваться на собственное отражение, есть риск красоту собственную проглядеть. Особенно важным этот запрет считался для незамужних девушек. Им предрекали одиночество из-за потери привлекательности.
Не годится день и для начала новых дел. Лучше завершить старые проекты. Крупные сделки пройдут не так, как вы ожидали. Велика вероятность материальных потерь.
Хоть 21 февраля и подходит для работы, с физическим трудом все не так просто. Лучше не пользоваться топором, пилой и прочими инструментами, из-за которых можно получить травму. Тому, кто поранится, в старину сулили 40 бед.
Существовали на Руси и ограничения, связанные с хлопотами по хозяйству. Сейчас не лучший момент для уборки. Дело в том, что если подметать пол, то из дома можно «вымести» благополучие и здоровье.
Также на Захария-Серповидца знающие люди не советовали ходить на рыбалку. Любители посидеть с удочкой просто потратят время зря, на хороший улов можно не рассчитывать.
Если увидите какой-либо сон в ночь на 21 февраля, никому о нем не рассказывайте. Согласно приметам, из-за этого может случиться беда.
День нужно постараться провести в хорошем расположении духа. Избегайте споров и выяснения отношений. Не сквернословьте, не завидуйте и не сплетничайте. В противном случае вас может ждать болезнь.
Чтобы год не прошел в нужде, не занимайте деньги и сами никому не давайте в долг. Лучше обойтись тем, что есть у вас на данный момент, тогда ситуация с финансами в скором времени изменится в лучшую сторону.
Народные приметы на 21 февраля: что можно делать
В старину 21 февраля люди точили серпы и ножи. Они верили, что таким образом привлекают денежную удачу. Год пройдет в достатке и без особых проблем.
Наши предки говорили, что человек, отмечающий день рождения 21 февраля, может открыть в себе дар провидца. Для этого следовало молиться святому Захарию. Даже не став пророком, есть шанс развить свою интуицию, которая очень поможет в жизни, в том числе и в денежных делах.
В этот день можно планировать расходы. У вас получится принять верное решение, чтобы потратить деньги с умом.
Народные приметы о погоде на 21 февраля
Северный ветер 21 февраля, согласно наблюдениям жителей далекой старины, предвещает холодную весну. Март будет зимним месяцем, не исключены заморозки и снегопады.
А вот если в этот день резко похолодает после относительно мягкой погоды, стоит ждать потепления в последние дни зимы.
Доброй приметой у наших предков считался иней на деревьях. Они верили, что в этом случае год будет урожайным, меда и зерна будет много.
Обращали на Руси внимание и на то, как ведут себя животные. Лай собак считался предвестником бурана, если птицы галдеть начнут — к перемене погоды.
Именинники 21 февраля
21 февраля именины празднуют Захар, Андрей, Петр, Сергей и Федор. Также поздравить нужно Макара, Александра и Степана.