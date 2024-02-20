Сломал кость, надевая рюкзак: история 12-летнего мальчика удивила жителей Приморья

Мальчик 12 лет сломал руку в одном и том же месте: первый перелом он получил, когда надевал ранец, а второй — когда подтягивался на турниках. Подростка отправили в приморский Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи на операцию, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Во время первого перелома в плече мальчика образовалось пространство в костной ткани, которое возникло из-за нарушения кровообращения. В результате оно заполнилось жидкостью, и образовалась киста. Плечо срослось, ничего подозрительного никто не заметил. Во второй раз мальчик подтягивался на турниках, кость плеча вновь сломалась из-за вышеупомянутой кисты.
Чтобы разобраться в ситуации, родители проконсультировались со специалистами в ККЦ СВМП. Детский ортопед-травматолог, заведующий отделением Сергей Бусаров отметил, что это довольно распространенный недуг. Юному пациенту сделали резекцию костной кисты плечевой кости и заполнили сформировавшийся дефект искусственным костным материалом — лиопластом. Через год он превратится в настоящую кость.
Сергей Бусаров подчеркнул, что основными причинами возникновения кисты являются переломы и травмы, а также наличие ревматического артрита, подагры и остеоартрита. Если не лечить заболевание, оно может прогрессировать, костная ткань начнет отмирать.
Ранее «КП» писала, что медработники Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи помогли подростку с деформированной грудной клеткой.