Сломал кость, надевая рюкзак: история 12-летнего мальчика удивила жителей Приморья

Мальчик 12 лет сломал руку в одном и том же месте: первый перелом он получил, когда надевал ранец, а второй — когда подтягивался на турниках. Подростка отправили в приморский Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи на операцию, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».