Выставки, лекции, экскурсии и концерты: как отметят 23 Февраля в столице

На ВДНХ 23 февраля ждут всех, кто интересуется историей нашей страны, а также теми, кто был оплотом ее безопасности во все времена. Бесплатные мероприятия в праздничный день начнутся с 12:00. Большая их часть пройдет в павильоне № 19. Там подготовили встречи и лекции с участием общественных деятелей, ученых, известных представителей спорта и культуры, а также военкоров и воинов, защищающих страну. Подробности о мероприятиях и правилах регистрации на них можно узнать на странице павильона.