Выставки, лекции, экскурсии и концерты: как отметят 23 Февраля в столице

Десятки бесплатных мероприятий пройдут в Москве по случаю Дня защитника Отечества. Городские культурные площадки подготовили лекции, экскурсии, встречи с общественными деятелями, представителями науки и искусства, концертные программы с патриотическими и солдатскими песнями. Поздравить защитников Родины и отдать дань уважения их благородной миссии приглашают городские музеи, ВДНХ и парки. Для участия в некоторых мероприятиях потребуется предварительная регистрация. Следить за дополнением расписания событий праздника по всему городу можно в разделе «Афиша» на портале mos.ru.
Герои и воины от древности до наших дней на ВДНХ
На ВДНХ 23 февраля ждут всех, кто интересуется историей нашей страны, а также теми, кто был оплотом ее безопасности во все времена. Бесплатные мероприятия в праздничный день начнутся с 12:00. Большая их часть пройдет в павильоне № 19. Там подготовили встречи и лекции с участием общественных деятелей, ученых, известных представителей спорта и культуры, а также военкоров и воинов, защищающих страну. Подробности о мероприятиях и правилах регистрации на них можно узнать на странице павильона.
В Музее городского хозяйства Москвы (павильон № 5) в 15:00 запланирована экскурсия «Тайны Вечного огня». Посетители узнают, почему пламя никогда не гаснет и какие профилактические работы проводятся для его сохранности. Вечный огонь непрерывно горит в Александровском саду с 1967 года, символизируя героизм наших предков и память об их подвиге. С первого дня за сохранность пламени отвечают специалисты АО «Мосгаз». Вечный огонь — сложное техническое устройство. Специально для него была разработана уникальная горелка, благодаря которой огонь горит в любую погоду. А еще у него необычный для природного газа ярко-оранжевый цвет.
В 15:00 начнется экскурсия по территории выставки «Мужские образы ВДНХ». Она посвящена Дню защитника Отечества в контексте выставки, открытой в 1939 году и вторично после войны в 1954 году как Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ). Участники узнают об истории ВДНХ, познакомятся с символами выставки — скульптурными шедеврами, которыми богата ее территория. Завершится экскурсия у памятника «Работникам ВСХВ, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941−1945 годов». Для участия необходима регистрация.
В пространстве Москвы на Международной выставке-форуме «Россия» 23 февраля в 18:00 состоится праздничный концерт. В сопровождении Ансамбля песни и танца под управлением Алексея Губарева перед зрителями выступит молодой артист лауреат всероссийских и международных конкурсов Гордей Юфкин.
В музее славянской письменности «Слово» (павильон № 58) в 19:00 пройдет бесплатная тематическая экскурсия «Великие мужи желают слово молвить». Что объединяет древних князей, монахов и первых императоров? Прежде всего то, что все они были защитниками и просветителями Отечества. Посетители узнают о создателях славянского алфавита Кирилле и Мефодии, о труде монахов и книгопечатников, познакомятся с деятельностью великих реформаторов России. Нужна предварительная регистрация.
В 19:30 в центре «Космонавтика и авиация» (павильон № 34) начнется экскурсия «Герои космоса». Участникам расскажут о примерах отваги и самоотверженности людей, которые трудились и продолжают трудиться на ниве космической отрасли. Экскурсовод познакомит гостей с биографиями космонавтов, участвовавших в Великой Отечественной войне, расскажет о трудностях, с которыми приходится сталкиваться на орбите Земли. Для участия необходимо зарегистрироваться.
Новые экскурсии и концерты в музеях
Музей Победы (площадь Победы, дом 3) 23 февраля сделает абсолютно бесплатным вход для всех мужчин. Посетить бесплатно мемориальный комплекс на Поклонной горе смогут и дети в возрасте до 14 лет. Главное здание будет работать с 10:00 до 22:00. Ознакомиться с полной программой празднования и зарегистрироваться на мероприятия можно на официальном сайте музея.
Главным событием дня станет музыкальный марафон «Фанфары Победы — защитникам Отечества!». Он начнется в 12:00 и продлится четыре часа. В Зале полководцев выступит более 20 творческих коллективов. Среди участников оркестры духовых и народных инструментов, вокальные и хореографические ансамбли, хоры и ударные коллективы детских музыкальных школ и детских школ искусств Москвы и Московской области, специальные гости.
Еще одним праздничным подарком для гостей станут экскурсии по экспозиции «Подвиг армии». Участники программы побывают в диорамном комплексе музея, увидят подлинные раритеты — оружие и вооружение, письма и документы, награды и личные вещи бойцов, узнают о важнейших сражениях Великой Отечественной войны и героях крупнейших битв. Начало экскурсий в 12:00 и 14:00. Необходима предварительная регистрация.
23 февраля в Музее Победы будет работать однодневная выставка военных трофеев, найденных поисковым объединением «Тризна» во время раскопок на местах боев в Московской, Псковской, Смоленской и Тверской областях. Кроме того, гостей ждет выставка танков. На стенде перед Залом славы представят танковые модели времен Великой Отечественной войны, про каждую из которых организаторы подробно расскажут посетителям.
День защитника Отечества отпразднуют и в филиале Музея Победы на Поклонной горе — музее «Главные оружейные реликвии армии» («Г. О. Р. А».) (территория парка Победы, вход на пересечении аллей Памяти и Артиллеристов). 23 февраля он тоже подготовил бесплатную праздничную программу для своих гостей. Всех ждут спортивные конкурсы, мастер-классы, квест, выставка радиоуправляемых моделей и многое другое. Начало программы — в 13:00.
В этом музее также состоится встреча с правнучкой маршала Георгия Жукова Варварой Ерохиной. Она расскажет о малоизвестных фактах из жизни военачальника. Ознакомиться с полной программой мероприятий музея «Г. О. Р. А». можно по ссылке.
Увидеть исторические документы и артефакты, рассказывающие об обороне столицы в годы Великой Отечественной войны, можно на бесплатной обзорной экскурсии «Великий подвиг защитников Москвы». Она вошла в праздничную программу «Несокрушимая и легендарная», которую к 23 Февраля подготовил Государственный музей обороны Москвы (Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, дом 3). Программа начнется в 11:00. Ее участников также ждут квесты, мастер-классы и викторины. Вход по билетам в музей. Предварительная регистрация не требуется.
Послушать фронтовые истории о подвигах советских летчиков во время Великой Отечественной войны можно в Музее космонавтики (проспект Мира, дом 111). В 15:00 там запланирована встреча с Героем Советского Союза летчиком-космонавтом СССР Александром Лавейкиным. Он расскажет о своем отце генерал-майоре авиации Иване Павловиче Лавейкине. Для участия в экскурсии нужно приобрести входной билет в музей и заранее зарегистрироваться по ссылке.
Живая музыка, выставки и праздничные квесты в парках
В 11:00 парк «Северное Тушино» и Музей истории ВМФ проведут экскурсию для настоящих мужчин. Мероприятие пройдет на подводной лодке Б-396 «Новосибирский комсомолец». Оно рассчитано на гостей старше 16 лет. Регистрация — по ссылке.
В Парке Горького 23 февраля пройдет марафон праздничных квестов и экскурсий. В 13:00 начнется экскурсия «Великая Победа и выставка образцов трофейного вооружения 1943−1948 годов». В 15:00 проведут командный квест «Маневры под открытым небом». Все мероприятия рассчитаны на гостей старше 12 лет. Посетить их можно по предварительной регистрации.
В двух парках 23 февраля состоятся выступления духового военного оркестра «Модерн». Коллектив исполнит для посетителей инструментальные произведения на патриотическую и праздничную тематику. В парке «Фили» послушать выступление можно будет в 12:00. А в парке 50-летия Октября духовой оркестр порадует гостей на сцене на площади Семьи в 15:00. Вход свободный.
В павильоне буккроссинга ландшафтного парка «Митино» с 12:00 до 15:00 для юных москвичей организуют мастер-классы по конструированию и основам 3D-моделирования на базе инновационного конструктора. Каждый участник сможет собрать уникальные танки, звезды и другие фигуры. Мастер-классы предназначены для ребят старше трех лет. Вход свободный.
В виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» можно будет увидеть тематическую онлайн-выставку. Ее подготовил Главархив Москвы. Среди экспонатов открытки с Днем защитника Отечества и кадры с мероприятий для военнослужащих. Материалы охватывают период с середины 1940-х до 2000-х годов. Выставка начнет работу 21 февраля. Найти ее можно будет в зале «1950−2000 годы», в разделе «Медиатека», подразделе «Фотолетопись Москвы».
Особая программа для горожан старшего возраста
Для горожан «серебряного» возраста во всех центрах московского долголетия 23 февраля пройдет культурная программа «Защитникам посвящается». Лидеры клубов и активные участники подготовили кулинарные мастер-классы, творческие интерактивы, интеллектуальные викторины и концерты. В этот день в центрах будут звучать патриотические композиции и стихи, посвященные подвигам героев. Участники программы смогут своими руками сделать сувениры и поздравительные открытки, а также научиться готовить блюда полевой кухни.
День защитника Отечества отмечают 23 февраля. Его празднуют в России ежегодно начиная с 1922 года. До 1946-го праздник носил название День Красной армии, а до 1993 года — День Советской армии и Военно-морского флота. В этот день в столице традиционно проходит множество тематических акций и мероприятий.