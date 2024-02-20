Уровень Ангары может резко повыситься в 12 км от Глазковского моста в Иркутске

В МЧС рассказали о текущей гидрологической обстановке на реке Ангаре в Иркутске. Так, наблюдается выход воды на пониженные участки местности в 20−22 км ниже по течению от Глазковского моста. Кроме того, с 20 по 23 февраля на фоне аномально холодной погоды на участке с 12-го по 25-й км от Глазковского моста возможно резкое повышение уровня реки и выходы воды на пониженные участки местности. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка министерства.
Спасатели держат на контроле гидрологическую обстановку на реке Ангаре в нижнем бьефе Иркутской ГЭС в районе Иркутска, в Иркутском районе и Ангарском горокруге.
Напомним, что 19 февраля из-за подъема уровня Ангары снизили сбросы через плотину ГЭС в Иркутске. Позже также стало известно, что в связи с текущей гидрологической обстановкой может подтопить 12 домов в Усть-Куде, где, предварительно, проживают 36 взрослых и 7 детей.