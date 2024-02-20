В Белове капитально отремонтировали детсад спустя почти 60 лет постройки

«Региональный проект “Мой новый детский сад” мы запустили в 2022 году. За это время полностью отремонтировали и переоснастили восемь дошкольных учреждений, продолжается ремонт ещё трёх. На привычном месте внутри жилых микрорайонов создаём новые современные комплексы для наших детей, где они могут заниматься спортом и творчеством, проходить первую профориентацию», — говорит Сергей Цивилев.