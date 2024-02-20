В Белове капитально отремонтировали детсад спустя почти 60 лет постройки

В Белове открыли капитально отремонтированный детский сад № 40 на 130 детей. Капремонта в здании не было со дня его постройки в 1965 году.
«Региональный проект “Мой новый детский сад” мы запустили в 2022 году. За это время полностью отремонтировали и переоснастили восемь дошкольных учреждений, продолжается ремонт ещё трёх. На привычном месте внутри жилых микрорайонов создаём новые современные комплексы для наших детей, где они могут заниматься спортом и творчеством, проходить первую профориентацию», — говорит Сергей Цивилев.
В обновлённом здании установили интерактивное оборудование: малыши будут заниматься на бизибордах, ребята средней группы займутся выращиванием растений, а старшей — освоят навыки финансовой грамотности с помощью интерактивного комплекса.
В музыкальном зале установили пять светящихся стендов, символизирующих направления каждой группы детсада. Есть отдельная театральная мастерская, где дети вместе с воспитателями будут создавать афиши для своих мероприятий, а также научатся делать грим. С детьми с нарушениями речи будет заниматься логопед в новом медкабинете.
Во дворе детсада тоже заменили игровые элементы площадок и провели благоустройство.