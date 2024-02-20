Солнце может вызвать помехи в работе ТВ и радио в Самарской области с 20 февраля

В феврале Солнце может способствовать сезонным помехам и прерывать теле-радиосигнал в Самарской области. Все дело в том, что с 20 февраля в небе над регионом начинается солнечная интерференция. При этом явлении радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал.
— Кратковременные помехи на экранах телевизоров возможны вплоть до 12 марта с 12:18 до 13:23 местного времени. Продолжительность помех составит от 5 до 22 минут в сутки, — рассказали в правительстве Самарской области.
В это время возможны кратковременные «замерзания» или пропадания картинки, распада ее на пиксели. Это происходит, потому что весной Солнце смещается из Южного полушария в Северное и на несколько минут в сутки оказывается ровно позади спутника, то есть на одной линии с приемной земной станцией.
По словам специалистов, в период интерференции при зависании или рассыпании «картинки» на экране нужно перезагрузить телевизор или приставку. А если это не помогло, рекомендуется запустить в меню автопоиск каналов. С графиком моментов интерференции и возможных перерывов в ТВ и радио в каждом населенном пункте можно ознакомиться на сайте.