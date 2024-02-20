Солнце может вызвать помехи в работе ТВ и радио в Самарской области с 20 февраля

В это время возможны кратковременные «замерзания» или пропадания картинки, распада ее на пиксели. Это происходит, потому что весной Солнце смещается из Южного полушария в Северное и на несколько минут в сутки оказывается ровно позади спутника, то есть на одной линии с приемной земной станцией.