Туристический кластер планируют создать в Армавире. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В туристический кластер войдут город и ближайшие муниципалитеты.
В настоящее время Армавир участвует в образовательной программе «Гостеприимные города — индустрия гостеприимства как драйвер городского и регионального развития». В городе рассматривают активное развитие туризма.
Как отметил глава города, Армавир не был туристическим центром, но теперь эту ситуацию намерены изменить.
Мы ставим перед собой цель — создать ряд туристических маршрутов, увеличить туристический поток, а также разработать и продвигать бренд города. Также власть должна создать условия для комфортного ведения бизнеса, чтобы стимулировать его развитие в данном направлении. Это, в свою очередь, приведет к появлению новой инфраструктуры, улучшению качества предоставляемых услуг и другим положительным изменениям.
Отмечается, что при создании туристического кластера сделают упор на культурное наследие, включая уникальную архитектуру и памятники Армавира.