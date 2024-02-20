Туристический кластер планируют создать в Армавире

Мы ставим перед собой цель — создать ряд туристических маршрутов, увеличить туристический поток, а также разработать и продвигать бренд города. Также власть должна создать условия для комфортного ведения бизнеса, чтобы стимулировать его развитие в данном направлении. Это, в свою очередь, приведет к появлению новой инфраструктуры, улучшению качества предоставляемых услуг и другим положительным изменениям.