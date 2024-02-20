Салют 23 февраля прогремит в Волгограде в День защитника Отечества

В программе праздничных мероприятий, которые пройдут в Волгограде 23 февраля 2024 на День защитника Отечества, — концерты, мастер-классы, выставки, спектакли и артиллерийский салют на Центральной набережной. Как отметят День защитника Отечества 23 февраля 2024 года в Волгограде, рассказали в мэрии.
Салют 23 февраля 2024 в Волгограде начнется в 21.00 на нижней террасе Центральной набережной. Артиллеристы дадут традиционные 30 залпов из салютных установок и орудий Великой Отечественной войны.
В остальном отметят 23 февраля 2024 в Волгограде скромно. Во всех районах устроят концерты, мастер-классы. В музеях можно посмотреть тематические выставки, в театрах — спектакли.