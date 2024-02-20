В Калининградской области снижается заболеваемость гриппом

В Калининградской области стали меньше болеть гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, проанализировав ситуацию с 12 по 18 февраля.
На прошедшей неделе, по данным Управления, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ уменьшился на 13,7%, недельный эпидпорог не превышен.
Преобладают вирусы негриппозной этиологии: аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и бокавирусы.
Отдельно в Роспотребнадзоре отметили снижение заболеваемости гриппом в Калининградской области.