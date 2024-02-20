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В Калининградской области снижается заболеваемость гриппом

Жители региона также реже стали болеть и ОРВИ.
Источник: Freepik

В Калининградской области стали меньше болеть гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, проанализировав ситуацию с 12 по 18 февраля.

На прошедшей неделе, по данным Управления, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ уменьшился на 13,7%, недельный эпидпорог не превышен.

Преобладают вирусы негриппозной этиологии: аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и бокавирусы.

Отдельно в Роспотребнадзоре отметили снижение заболеваемости гриппом в Калининградской области.

медицина
здоровье