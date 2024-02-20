Китайские туристы облюбовали Приморье на восточный Новый год

Впервые с окончания пандемии въездной турпоток из Китая в Приморье превысил количество российских туристов, выезжающих в соседнюю страну. В дни Нового года по лунному календарю в наш край въехало больше 3700 туристов, а в обратном направлении выехало 3500 человек, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на агентство по туризму Приморского края.
Всего в Приморье с 1 по 19 февраля въехала 191 организованная группа в рамках безвизового туристического обмена, организованного между Россией и КНР.
«Около 390 человек из этого числа прилетели во Владивосток. Сейчас между Владивостоком и городами Китая еженедельно выполняется почти 20 рейсов. Остальные туристы из КНР почти равномерно “распределились” между пунктами пропуска Краскино и Пограничный», — рассказала заместитель начальника отдела краевого агентства по туризму Юлия Корсак.
По их словам, в составе тургрупп было много молодых людей и семей с детьми, которые решили провести праздничные выходные дни вне территории Китая. Для них в Приморье подготовили разнообразные программы. Туристы могли посетить океанариум, спортивные состязания, музеи Владивостока, поучаствовать в обзорных экскурсиях и дружеских спортивных баталиях со сверстниками.
В среднем китайские туристы проводят в Приморье три-четыре дня.