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Китайские туристы облюбовали Приморье на восточный Новый год

Турпоток из Китая в Приморье впервые после пандемии превысил обратный российский.
Источник: Комсомольская правда

Впервые с окончания пандемии въездной турпоток из Китая в Приморье превысил количество российских туристов, выезжающих в соседнюю страну. В дни Нового года по лунному календарю в наш край въехало больше 3700 туристов, а в обратном направлении выехало 3500 человек, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на агентство по туризму Приморского края.

Всего в Приморье с 1 по 19 февраля въехала 191 организованная группа в рамках безвизового туристического обмена, организованного между Россией и КНР.

«Около 390 человек из этого числа прилетели во Владивосток. Сейчас между Владивостоком и городами Китая еженедельно выполняется почти 20 рейсов. Остальные туристы из КНР почти равномерно “распределились” между пунктами пропуска Краскино и Пограничный», — рассказала заместитель начальника отдела краевого агентства по туризму Юлия Корсак.

Работу с китайскими туристами ведут десять туроператоров, входящих в списки, дающем право осуществлять безвизовый групповой туристический обмен.

По их словам, в составе тургрупп было много молодых людей и семей с детьми, которые решили провести праздничные выходные дни вне территории Китая. Для них в Приморье подготовили разнообразные программы. Туристы могли посетить океанариум, спортивные состязания, музеи Владивостока, поучаствовать в обзорных экскурсиях и дружеских спортивных баталиях со сверстниками.

В среднем китайские туристы проводят в Приморье три-четыре дня.

туризм и отдых