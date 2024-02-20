Китайские туристы облюбовали Приморье на восточный Новый год

Впервые с окончания пандемии въездной турпоток из Китая в Приморье превысил количество российских туристов, выезжающих в соседнюю страну. В дни Нового года по лунному календарю в наш край въехало больше 3700 туристов, а в обратном направлении выехало 3500 человек, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на агентство по туризму Приморского края.