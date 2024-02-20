В Беларуси прогнозируется снегопад

По словам синоптиков, в стране ожидается облачность. В большинстве регионов могут пройти осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Предупреждают о слабых тумане и гололеде в отдельных районах. Сообщают также о гололедице на северных территориях. Скорость ветра умеренная. Температура воздуха варьируется от +2°C до +4°C, на юго-западе страны — от +5°C до +7°C.