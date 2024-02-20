В Хабаровский край вернулись настоящие зимние морозы

Самые сильные холода — в поселке имени Полины Осипенко, ночью там −30…-32 градуса, днем −14…-16, в Комсомольске-на-Амуре на рассвете −29…-31, днем −16…-18, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В Чегдомыне и Николаевске-на- Амуре ночной фон температур −28…-30, днем −17… — 20 градусов. В Охотске ночью −27…-29, днем −20…-22, в Аяне и Чумикане на рассвете столбик термометра опустится до −25…-27 градусов, днем остановится на отметке −17…-20 градусов, будет дуть сильный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду. В Советской Гавани ночью −22…-24, днем −11…-13 градусов, в Троицком на рассвете такая же температура, днем на несколько градусов холоднее 14…-16 градусов.