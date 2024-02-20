«Нечестно и неправильно»: дороги в микрорайоне Новосибирска топит водой в разгар морозов

В редакцию «Прецедента» обратился житель Заельцовского района Александр, который рассказал, что ежегодно зимой жители одного из микрорайонов сталкиваются с тем, что в морозы дороги на улицах заливает водой. Виной тому — замерзшая труба, по которой должен течь безымянный ручей, не замерзающий зимой. Из-за наледи вода в трубу не уходит, а поднимается и бежит через дорогу.
— Это район «Рамада», улицы Согласия, Победы, Кутузова и другие, целый поселок. Ситуация повторяется ежегодно: ручей не замерзает, однако из-за образования наледи на трубе вода поднимается все выше и идет через мостик, а потом застывает. И после этого нельзя ни проехать, ни пройти, — негодует Александр.
— Вчера (19 февраля, прим.ред.) приезжала какая-то комиссия из мэрии. Ничего после этого не изменилось, они так и уехали. Хотя топить дороги начало еще в ночь на воскресенье. Сегодня мы сами вызвали экскаватор, тяжелую технику, но конечно это все за наш счет. Городу все равно. Мы писали много писем по поводу отсутствия тротуаров, освещения, мы ходим хуже, чем в деревне. Это городская дорога, но мы ее за свой счет ремонтируем, очищаем от снега. Это неприятно, нечестно и неправильно, — резюмировал сибиряк.
Редакция направит запрос в мэрию Новосибирска для уточнения ситуации с подтоплением дорог в микрорайоне.
Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске суд начал рассматривать дело о поджоге военкомата. Под Новосибирском суд отказал банку во взыскании с клиентки взятого мошенниками кредита. Мобилизованного из Новосибирской области осудили за самоволку.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ.