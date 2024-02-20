«Нечестно и неправильно»: дороги в микрорайоне Новосибирска топит водой в разгар морозов

— Вчера (19 февраля, прим.ред.) приезжала какая-то комиссия из мэрии. Ничего после этого не изменилось, они так и уехали. Хотя топить дороги начало еще в ночь на воскресенье. Сегодня мы сами вызвали экскаватор, тяжелую технику, но конечно это все за наш счет. Городу все равно. Мы писали много писем по поводу отсутствия тротуаров, освещения, мы ходим хуже, чем в деревне. Это городская дорога, но мы ее за свой счет ремонтируем, очищаем от снега. Это неприятно, нечестно и неправильно, — резюмировал сибиряк.