В Братске — новый руководитель местного управления МВД

За участие в зоне вооруженного конфликта в городе Аргун Республики Чечня получил в порядке поощрения досрочно специальное звание «капитан милиции» и был удостоен медали «За доблесть в службе» Министра внутренних дел Российской Федерации, — отмечается в сообщении МУ МВД России «Братское».