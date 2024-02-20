В Братске — новый руководитель местного управления МВД

Ранее Артём Пономарёв занимал должность заместителя руководителя межмуниципального управления — начальника полиции. Как сообщалось ранее, бывший начальник МУ МВД России «Братское» Юрий Мирошник вышел на пенсию.
Артём Пономарёв начинал работу в органах внутренних дел 25 лет назад с должности оперуполномоченного в отделе уголовного розыска ОВД Братского района. Окончил Новосибирскую специальную среднюю школу милиции МВД Российской Федерации и Восточно-Сибирский институт МВД России.
За участие в зоне вооруженного конфликта в городе Аргун Республики Чечня получил в порядке поощрения досрочно специальное звание «капитан милиции» и был удостоен медали «За доблесть в службе» Министра внутренних дел Российской Федерации, — отмечается в сообщении МУ МВД России «Братское».
Сейчас Артём Пономарёв имеет звание полковника полиции.