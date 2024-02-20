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В Братске — новый руководитель местного управления МВД

В Братске назначили нового начальника межмуниципального управления МВД. Руководителем МУ МВД России «Братское» стал Артём Пономарёв. 20 февраля ему вручили соответствующее удостоверение. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на МУ МВД России «Братское».
Источник: ГУ МВД

Ранее Артём Пономарёв занимал должность заместителя руководителя межмуниципального управления — начальника полиции. Как сообщалось ранее, бывший начальник МУ МВД России «Братское» Юрий Мирошник вышел на пенсию.

Артём Пономарёв начинал работу в органах внутренних дел 25 лет назад с должности оперуполномоченного в отделе уголовного розыска ОВД Братского района. Окончил Новосибирскую специальную среднюю школу милиции МВД Российской Федерации и Восточно-Сибирский институт МВД России.

За участие в зоне вооруженного конфликта в городе Аргун Республики Чечня получил в порядке поощрения досрочно специальное звание «капитан милиции» и был удостоен медали «За доблесть в службе» Министра внутренних дел Российской Федерации, — отмечается в сообщении МУ МВД России «Братское».

Сейчас Артём Пономарёв имеет звание полковника полиции.