Семь сайтов-подстрекателей выявили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае по требованию военной прокуратуры заблокирован доступ к сайтам с противоправной информацией, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу военной прокуртуры.
Военная прокуратура гарнизона Комсомольск-на-Амуре в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» выявила семь сайтов, через которые распространялась информация, подстрекающая их посетителей к противоправному поведению.
Установлено, что общедоступные интернет-ресурсы предлагали приобрести устройства, позволяющие искажать данные приборов учета о действительных объемах потребленных коммунальных ресурсов (электроэнергии, газа и воды) и отключать их.
Военный прокурор гарнизона обратился в суд с требованиями признать указанную информацию запрещенной к распространению в Российской Федерации.
Решениями Центрального районного суда г. Комсомольск-на-Амуре иски военной прокуратуры удовлетворены, доступ к страницам сайтов заблокирован, данные о них внесены в специальный перечень.