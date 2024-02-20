Причиной громкого хлопка в Кстове стал учебный взлет истребителя МиГ-31

Причиной громкого хлопка, который услышали жители Нижегородской области 19 февраля, стал взлет истребителя МиГ-31. Напомним, что звук, напоминающий взрыв, испугал людей также в Печерах и поселке Ждановском.
В региональном ГУ МЧС в минувший понедельник заявили, что каких-либо сигналов о происшествии от нижегородцев не поступало. В частности, жители не заявляли о пожарах и не просили о помощи.
В соцсетях сообщалось, что на самом деле кстовчан и нижегородцев испугал звук взлета МиГ-31. Соответствующая информация появилась в ряде телеграм-каналов, в частности, «Опер пишет…». Впоследствии ее подтвердили на аэродроме «Кстово-Восточный».
Как пояснили специалисты, истребитель выполняет полеты на сверхзвуке, от которого горожане давно отвыкли. МиГ-31 выполнял учебный полет.
Ранее мы писали, что беспилотник ВСУ упал в в лесополосе в Кстовском районе.