В районах Бутырский и Марьина Роща построят путепровод

Выдано положительное заключение на строительство путепровода в районах Бутырский и Марьина Роща. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.
«Комплекс работ будет включать реконструкцию участка Стрелецкой улицы и улицы Двинцев, строительство бокового проезда вдоль последней, реконструкцию Полковой улицы. Также работы затронут Складочную улицу, участки проездов вдоль нее и кольцевое пересечение. Дополнительно появится подземный переход и несколько автобусных остановок», — рассказал Иван Щербаков.
Во время реконструкции Стрелецкой улицы работы будут проводить на участке от улицы Двинцев до Новотихвинской, с правой стороны запланированы парковочные карманы и остановка общественного транспорта.
Также предусмотрено строительство путепровода тоннельного типа под железнодорожными путями Алексеевской ветки железной дороги длиной около 400 метров. Он соединит Складочную улицу с улицей Двинцев и будет совмещен с подземным пешеходным переходом.
Кроме того, обустроят удобные широкие тротуары для пешеходов и велодорожки вдоль части проектируемых проездов, установят дорожные знаки и указатели, пешеходные ограждения, а на проезжую часть нанесут разметку.
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