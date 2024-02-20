Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В районах Бутырский и Марьина Роща построят путепровод

Это будет путепровод тоннельного типа, совмещенный с подземным пешеходным переходом. Его длина составит около 400 метров.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Выдано положительное заключение на строительство путепровода в районах Бутырский и Марьина Роща. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Комплекс работ будет включать реконструкцию участка Стрелецкой улицы и улицы Двинцев, строительство бокового проезда вдоль последней, реконструкцию Полковой улицы. Также работы затронут Складочную улицу, участки проездов вдоль нее и кольцевое пересечение. Дополнительно появится подземный переход и несколько автобусных остановок», — рассказал Иван Щербаков.

Во время реконструкции Стрелецкой улицы работы будут проводить на участке от улицы Двинцев до Новотихвинской, с правой стороны запланированы парковочные карманы и остановка общественного транспорта.

Также предусмотрено строительство путепровода тоннельного типа под железнодорожными путями Алексеевской ветки железной дороги длиной около 400 метров. Он соединит Складочную улицу с улицей Двинцев и будет совмещен с подземным пешеходным переходом.

Кроме того, обустроят удобные широкие тротуары для пешеходов и велодорожки вдоль части проектируемых проездов, установят дорожные знаки и указатели, пешеходные ограждения, а на проезжую часть нанесут разметку.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

строительство