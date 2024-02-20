Грипп, корь и необходимые прививки перед отпуском: Глава регионального Роспотребнадзора Наталия Кучеренко рассказала, как избежать заражения опасными инфекциями

Снижение заболеваемости гриппом, новые случаи кори, подготовка к отпуску и правильная маркировка товаров — обо всем этом в эфире радио «Комсомольская правда-Нижний Новгород» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко.
— Наталия Сергеевна, эпидемия гриппа уже на исходе. Была ли она вообще в этом году? И как вы можете охарактеризовать этот сезон?
— Да, действительно на исходе. Подъем эпидемиологической заболеваемости гриппом и ОРВИ начался в декабре, еще до новогодних праздников. Мы очень переживали о том, что вдруг придется отменять елки и переводить детей на дистанционное обучение, но мы обошлись локальными мерами: по каждому отдельному классу, по каждой отдельной группе детского сада, по каждой школе. И эти меры позволили сдержать эту эпидемию. И вот уже на протяжении двух-трех недель мы видим устойчивую тенденцию к снижению заболеваемости. При этом снижается и доля вирусов гриппа среди общего числа заболевших. Это говорит о том, что грипп постепенно уходит.
— А сколько еще грипп продержится?
— Думаю, еще 3−4 недели останется эпидемический «хвостик». Поэтому меры профилактики пока стоит соблюдать — и групповые, и индивидуальные. К тому же, здесь речь идет не только о гриппе. У нас по-прежнему циркулируют и другие вирусы. К примеру, коронавирус встроился в нашу жизнь и стал сезонным заболеванием. Есть риновирусы, аденовирусы… Пока нормы респираторного этикета никто не отменял — соблюдение дистанции, маски, дезинфекция рук, обязательное мытье рук после посещения улицы. Но весна уже близко — и грипп уходит.
— Сейчас возрождаются и прежде забытые инфекции. К примеру, в прошлом году дала о себе знать корь. Какие еще инфекции могут появиться и как нижегородцам себя обезопасить?
— Существуют две большие группы инфекций — вакциноуправляемые и не вакциноуправляемые. Если говорить о первой группе, то это огромное достижение человечества и наших русских ученых, что у нас есть возможность бесплатных прививок ото всех возможных на нашей территории инфекций. Государство разработало «Национальный календарь прививок». В нем 12 прививок, которые гарантированны государством. Среди них есть и корь. Мое поколение еще встречалось с корью в детстве. Мы и прививались, и видели эту инфекцию. Население было иммунным против кори. А на сегодняшний день выросло целое поколение, которое не видело корь как болезнь вообще. И если это население еще и плохо прививается, то именно эта неиммунная прослойка является тем горючим материалом, на почву которой может прийти инфекция. Так и случилось. Когда корь завезли в Нижегородскую область, то несколько этих случаев получили распространение. Мы совместно с медиками и органами исполнительной власти боролись с двумя большими очагами инфекции, которые возникли в Арзамасе и в Дивееве. Это произошло за счет того, что в очаг были вовлечено цыганское население. Эта группа трудно поддавалась учету и иммунизации. Даже на лечение родители своих детей не отдавали. На данный момент эти очаги побеждены. Сейчас зарегистрированы девять активных очагов заболевания, где проводится полный комплекс мер по предотвращению распространения инфекции. В частности, все люди вокруг заболевшего в течение 72 часов были привиты. И по каждой инфекции есть такой комплекс. Если на сегодняшний день у нас нет дифтерии, то в сопредельных государствах есть. И путем поддержания иммунизации всего населения на должном уровне мы как раз предотвращаем распространение. Если даже дифтерия будет завезена на территорию региона, то тот уровень коллективного иммунитета сработает, и распространения не произойдет.
— Сейчас у нас много приезжает людей из бывших советских республик — трудовые мигранты. Они работают в разных отраслях. Многие из них совсем молодые, и мы не знаем, они делали прививку или нет. Как вы их проверяете?
— Есть целая система мер, разработанных государством. Приезжая, они проходят медицинский осмотр. Есть перечень инфекционных заболеваний, с которыми они не имеют права находиться на территории РФ. Наша служба даже выступает инициатором депортации в некоторых случаях. В свою очередь работодатель как принимающая сторона берет на себя ответственность за этих людей. В случае возникновения каких-либо очагов заражения он должен немедленно привить их от той или иной инфекции. Но наше ближнее зарубежье — это наши бывшие советские граждане. Поэтому система прививок и национальных календарей у нас практически одинаковая. В большинстве случаев весь необходимый комплекс прививок они тоже получили.
— Все чаще наши читатели замечают, что на некоторых товарах появилась «двойная маркировка». Помимо обычного штрих-кода, теперь еще есть куар-код. Что это значит?
— На сегодняшний день государство создало систему «Честный знак». Чтобы ею воспользоваться, достаточно скачать себе на телефон приложение «Честный знак» себе на телефон и навести его на куар-код. Обычно он расположен на крышке продукта. И тогда у вас на экране появится вся информация о данной единице товара — где была изготовлена, по каким нормативны и документам, сертификаты соответствия и безопасности, сроки годности, дата изготовления, как он введен в торговый оборот. И когда вы пробиваете его на кассе, и продавец его сканирует, он выводится из оборота. Система «Честный знак» дает разным категориям разную степень доступа. У потребителя одна система доступа, у надзорных органов — другая. Таким образом, рынок становится полностью прозрачным. Если поступит какой-то контрафакт, система его распознает. Это большой прорыв — рынок становится полностью легальным: государство гарантированно получает налоги с каждой единицы товара, потребитель всегда уверен в качестве купленного продукта. Государство вводит эту систему маркировки постепенно. Если три года назад мы начинали с шуб, то постепенно этот перечень расширяется.
— Нижегородцы уже начинают понемногу готовиться к периоду отпусков. Какие страны вы могли бы назвать неблагополучными с эпидемической точки зрения, и как стоит подготовиться к этим поездкам?
— На самом деле в каждой стране есть какие-либо инфекции — микромир никуда не делся. Надо просто заранее грамотно подойти к планированию своего отпуска. Вся эта информация оперативно доводится до всех туроператоров, вы можете все это выяснить. Например, существует целый ряд стран, которые не пускают к себе без прививки от желтой лихорадки. Об этом туроператор должен предупредить заранее. Существуют специальные вакцинальные центры, которые имеют соответствующий допуск и только там можно сделать эту прививку, получив необходимый документ. Есть страны, где существует риск употребления некачественной воды. Поэтому мы всегда предупреждаем — употребляйте воду только гарантированного качества, мойте фрукты водой гарантированного качества
Полную версию интервью слушайте в эфире радио «КП-Нижний Новгород» 20 февраля в 13:03 на волне 92.8 FM.