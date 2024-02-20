Грипп, корь и необходимые прививки перед отпуском: Глава регионального Роспотребнадзора Наталия Кучеренко рассказала, как избежать заражения опасными инфекциями

— Существуют две большие группы инфекций — вакциноуправляемые и не вакциноуправляемые. Если говорить о первой группе, то это огромное достижение человечества и наших русских ученых, что у нас есть возможность бесплатных прививок ото всех возможных на нашей территории инфекций. Государство разработало «Национальный календарь прививок». В нем 12 прививок, которые гарантированны государством. Среди них есть и корь. Мое поколение еще встречалось с корью в детстве. Мы и прививались, и видели эту инфекцию. Население было иммунным против кори. А на сегодняшний день выросло целое поколение, которое не видело корь как болезнь вообще. И если это население еще и плохо прививается, то именно эта неиммунная прослойка является тем горючим материалом, на почву которой может прийти инфекция. Так и случилось. Когда корь завезли в Нижегородскую область, то несколько этих случаев получили распространение. Мы совместно с медиками и органами исполнительной власти боролись с двумя большими очагами инфекции, которые возникли в Арзамасе и в Дивееве. Это произошло за счет того, что в очаг были вовлечено цыганское население. Эта группа трудно поддавалась учету и иммунизации. Даже на лечение родители своих детей не отдавали. На данный момент эти очаги побеждены. Сейчас зарегистрированы девять активных очагов заболевания, где проводится полный комплекс мер по предотвращению распространения инфекции. В частности, все люди вокруг заболевшего в течение 72 часов были привиты. И по каждой инфекции есть такой комплекс. Если на сегодняшний день у нас нет дифтерии, то в сопредельных государствах есть. И путем поддержания иммунизации всего населения на должном уровне мы как раз предотвращаем распространение. Если даже дифтерия будет завезена на территорию региона, то тот уровень коллективного иммунитета сработает, и распространения не произойдет.