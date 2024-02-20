Юрист разъяснил россиянам, в чем опасность покупки товаров с оплатой частями

Юрист предупредил россиян об опасности покупки товаров с оплатой частями. Он разъяснил риски такой схемы оплаты.
По словам юриста Александра Хаминского, приобретение товаров с оплатой частями может грозить большими неприятностями — в оферте могут быть прописаны особые условия мелкими буквами, на которые потребитель даже не обратит внимания.
Не все понимают, что, приобретая товар «в рассрочку», по факту покупатель заключает кредитный договор с банком или МФО. Поэтому любая, даже незначительная задержка оплаты отразится в кредитной истории.
Когда потребуется крупное приобретение — например, квартира в ипотеку или машина в кредит просрочка в кредитной истории может стать причиной для отказа, разъяснил эксперт.
Он посоветовал россиянам, прежде чем заключать какой-либо договор, пусть даже размещенный в виде оферты на сайте в интернете, внимательно читать все условия. Без этого ни на какую, даже самую заманчивую, сделку соглашаться нельзя, отметил юрист в беседе с «РГ» (18+).