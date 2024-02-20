Юрист разъяснил россиянам, в чем опасность покупки товаров с оплатой частями

Он посоветовал россиянам, прежде чем заключать какой-либо договор, пусть даже размещенный в виде оферты на сайте в интернете, внимательно читать все условия. Без этого ни на какую, даже самую заманчивую, сделку соглашаться нельзя, отметил юрист в беседе с «РГ» (18+).