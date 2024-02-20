В Новосибирске участок улицы Советской сделают двусторонним

В Новосибирске участок улицы Советской от улицы Фрунзе до Вокзальной магистрали сделают двусторонним. Сейчас движение на нем может быть только в одну сторону.
Возможно, это будет в апреле или в мае. Связано с частичной ликвидацией парковок, — рассказал КП-Новосибирск Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России.
Напомним, ранее в центре Новосибирска еще несколько участков сделали односторонними: на улице Октябрьской, от Красного проспекта до Советской, и на улице Коммунистической, от Советской до Красного проспекта.