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Фильм красноярского режиссера Юрия Хмельницкого стал лидером кинопроката

Фильм красноярского режиссера Юрия Хмельницкого «Лед 3» стал лидером кинопроката.

Об этом сообщает единая автоматизированная информационная система Фонда кино.

По данным ЕАИС, с 15 по 20 февраля триквел известной кинофраншизы собрал более 576,3 млн рублей в прокате и обогнал нашумевшую экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» со сборами в 221,2 млн рублей. На третьем месте оказался мюзикл «Бременские музыканты» с результатом 31,3 млн.

Сейчас общие сборы фильма «Лед 3» в России составляют 732,8 млн рублей. Причем большую часть этой суммы — 512,2 млн картина Юрия Хмельницкого заработала в свой первый уикенд. Фильм рассказывает о жизни фигуристки Надежды, которая мечтает о победе на «Кубке Льда», также, как когда-то мечтала ее мать, — героиня двух первых фильмов кинофраншизы. Но отец девушки выступает категорически против спортивной карьеры своей дочери и ее романтических отношений с фигуристом из Москвы.

Напомним, что красноярец Юрий Хмельницкий родился 3 сентября 1990 года. После окончания школы он получил высшее образование в Университете Решетнева, а позже прошел режиссерскую подготовку в московской школе кино и ТВ «Индустрия».

До своего участия в известной кинофраншизе красноярский режиссер успел снять документальный фильм о 400-летней истории Енисейска, а также поработать над созданием короткометражной картины под названием «Роман».

кино