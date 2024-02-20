Фильм красноярского режиссера Юрия Хмельницкого стал лидером кинопроката

Сейчас общие сборы фильма «Лед 3» в России составляют 732,8 млн рублей. Причем большую часть этой суммы — 512,2 млн картина Юрия Хмельницкого заработала в свой первый уикенд. Фильм рассказывает о жизни фигуристки Надежды, которая мечтает о победе на «Кубке Льда», также, как когда-то мечтала ее мать, — героиня двух первых фильмов кинофраншизы. Но отец девушки выступает категорически против спортивной карьеры своей дочери и ее романтических отношений с фигуристом из Москвы.