Фильм красноярского режиссера Юрия Хмельницкого стал лидером кинопроката

Об этом сообщает единая автоматизированная информационная система Фонда кино.
По данным ЕАИС, с 15 по 20 февраля триквел известной кинофраншизы собрал более 576,3 млн рублей в прокате и обогнал нашумевшую экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» со сборами в 221,2 млн рублей. На третьем месте оказался мюзикл «Бременские музыканты» с результатом 31,3 млн.
Сейчас общие сборы фильма «Лед 3» в России составляют 732,8 млн рублей. Причем большую часть этой суммы — 512,2 млн картина Юрия Хмельницкого заработала в свой первый уикенд. Фильм рассказывает о жизни фигуристки Надежды, которая мечтает о победе на «Кубке Льда», также, как когда-то мечтала ее мать, — героиня двух первых фильмов кинофраншизы. Но отец девушки выступает категорически против спортивной карьеры своей дочери и ее романтических отношений с фигуристом из Москвы.
До своего участия в известной кинофраншизе красноярский режиссер успел снять документальный фильм о 400-летней истории Енисейска, а также поработать над созданием короткометражной картины под названием «Роман».