Умер Филипп Вашина, ветеран войны из Темрюкского района

Умер ветеран Великой Отечественной войны из Темрюкского района Филипп Вашина. Его не стало на 102-ом году жизни. Об этом сообщил глава муниципалитета Федор Бабенков.
Филипп Вашина родился в станице Курчанской. В октябре 1941 года его призвали на фронт и направили на курсы минометчиков. После обучения Филипп Павлович служил на Северо-Западном фронте. В1943 году получил тяжелое ранение.
После восстановления Филиппа Вашину отправили на третий Белорусский фронт. Здесь он служил во втором стрелковом батальоне 525-го стрелкового полка 171-й стрелковой дивизии 34-й Красной армии, получил звание сержанта и был назначен командиром отделения.
В январе 1945 года Филипп Павлович вновь был тяжело ранен и не смог вернуться на фронт. В октябре 1945 года он вернулся в станицу Курчанскую, где работал в колхозе. В 1950 году Филиппа Вашину избрали секретарем Сельского совета станицы, где он работал до пенсии.
Филипп Вашина был награжден медалью «За Отвагу» за проявленный героизм и мужество во время сражений в Восточной Пруссии.
«Светлая и добрая память о Филиппе Павловиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но и жителей нашего района», — написал глава Темрюкского района Федор Бабенков в своем telegram-канале.