Умер Филипп Вашина, ветеран войны из Темрюкского района

В январе 1945 года Филипп Павлович вновь был тяжело ранен и не смог вернуться на фронт. В октябре 1945 года он вернулся в станицу Курчанскую, где работал в колхозе. В 1950 году Филиппа Вашину избрали секретарем Сельского совета станицы, где он работал до пенсии.