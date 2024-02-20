«Весна уже запущена»: Биолог Павел Глазков объяснил, почему птицы в Петербурге начали громко щебетать

До начала календарной весны осталось меньше десяти дней, но поведение птиц в Петербурге начало говорить, что она уже пришла. Обитатели неба с каждым днем все громче и громче щебечут. А причина простая — день начал увеличиваться, и птицы чувствуют приближение весны. Об этом рассказал биолог Павел Глазков в утреннем эфире «Пять углов» на радио «Комсомольская Правда в Петербурге», 92.0 FM.