«Весна уже запущена»: Биолог Павел Глазков объяснил, почему птицы в Петербурге начали громко щебетать

До начала календарной весны осталось меньше десяти дней, но поведение птиц в Петербурге начало говорить, что она уже пришла. Обитатели неба с каждым днем все громче и громче щебечут. А причина простая — день начал увеличиваться, и птицы чувствуют приближение весны. Об этом рассказал биолог Павел Глазков в утреннем эфире «Пять углов» на радио «Комсомольская Правда в Петербурге», 92.0 FM.
— Поведение животных и птиц привязано к продолжительности светового дня. Даже если бы сейчас на улице стоял мороз до минус 40 градусов, они поняли бы, что пришла весна. Сейчас стало намного ярче, — отметил биолог.
По его словам, орнитологическая, то есть «птичья», весна начинается с 15 февраля. Поэтому не удивительно, что их пение усилилось в городе.
Но не только громкое щебетание говорит о том, что смена времен года на носу. Стаи перелетных птиц уже можно заметить в лесах Петербурга и Ленобласти. Так, недавно жители наблюдали за первыми серебристыми чайками, грачами и скворцами.
— Даже запахи в лесу изменились. Весна уже запущена, — резюмировал биолог.