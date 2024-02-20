Стартует прием заявок на летний отдых: доступно более 5000 мест в омских лагерях

«Всего за летний период планируем оздоровить 5 520 детей в возрасте от 7 до 17 лет, что на 1 134 больше, чем в прошлом году. Почти половина путевок — 2 305 будет предоставлена на льготных условиях отдельным категориям граждан», — рассказал мэр Сергей Шелест.