Стартует прием заявок на летний отдых: доступно более 5000 мест в омских лагерях

С 1 марта омичи могут подавать заявки на летний отдых своих детей в одном из пяти муниципальных оздоровительных лагерей:
«Лесная поляна»; «Дружные ребята»; «Иртышские зори»; «Юбилейный»; «ДОЛ им. Гагарина».
«Всего за летний период планируем оздоровить 5 520 детей в возрасте от 7 до 17 лет, что на 1 134 больше, чем в прошлом году. Почти половина путевок — 2 305 будет предоставлена на льготных условиях отдельным категориям граждан», — рассказал мэр Сергей Шелест.
Для получения более детальной информации о процессе подачи заявок и условиях участия в программе родители и законные представители могут обратиться по телефону (20−05−54, 20−17−91) или лично посетить Службу одного окна мэрии (ул. Гагарина, 32 корп.1).