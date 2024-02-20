Счастье, не уходи: приметы на день Захария Серповидца 21 февраля

В народном календаре 21 февраля — день Захария Серповидца. «Клопс» собрал приметы, связанные с этой датой.
В старину принято было посвящать этот день налаживанию личной жизни. Он хорош для помолвок и свадеб.
На Захария начинали подготовку к работе в поле — например, чинили инструменты. Но нужно быть осторожнее, чтобы не пораниться: травма, полученная в этот день, будет долго заживать. Лучше не назначать на эту дату медицинских операций.
Нельзя на Захария подметать пол в доме, чтобы сохранить здоровье и счастье. Женщинам запрещали в этот день подолгу смотреться в зеркало, чтобы оно не забрало молодость и здоровье. Не рекомендуется поднимать чужие потерянные вещи и приносить их в дом — находка отберёт удачу.
Приметы, связанные с погодой:
- Большая красная луна или сильный мороз — к потеплению.
- Постоянно кудахчут куры — к снегопаду.
- Резкое падение атмосферного давления — к бурану.
- Дым стелется по земле — к снегопаду.
- Если собака лежит в сугробе — будет тепло, если бегает и играет — надо ждать снегопада.
- Круги вокруг луны — снег скоро растает.