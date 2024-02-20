Ветеран Великой Отечественной войны из Приангарья не дожил два месяца до своего 104-летия

Участник Великой Отечественной войны Алексей Новопашин скончался 8 января 2024 года. Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на телеграмм-канал администрации Жигаловского района (18+), прощание с участником войны прошло 12 января в Храме святой Троицы в деревне Куда.



Алексей Иванович Новопашин родился в 1920 году в деревне Фомино Жигаловского района. В 1940 году его призвали в ряды Красной Армии. За свою службу он был награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и юбилейными медалями ко Дню Победы.



Он был внесен в Книгу почета Хомутовского МО. Алексей Иванович оставил после себя большую семью: шесть детей, 11 внуков, 20 правнуков и четыре праправнука.

