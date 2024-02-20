Волгоградские санврачи рассказали о детском сухом пайке

Так, при перевозках детей автомобильным, водным или любым другим видом транспорта и при проведении массовых мероприятий с участием детей менее 4 часов используется «сухой паек».
Есть целый перечень продукции, которая не допускается при организации питания детей. Например, категорически запрещены квас, чипсы, сырки творожные, арахис, тонизирующий напиток и многое другое.
Как правило, в состав «сухого пайка» входят фрукты, бутилированная питьевая вода, соковая продукция, хлебобулочные изделия, орехи и сухофрукты, печенье, вафли, пряники, зефир и шоколад в потребительской упаковке.
Перед употреблением любых продуктов следует вымыть руки.
Правильно подобранный состав «сухого пайка» сделает мероприятие более безопасным и приятным для детей.