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Волгоградские санврачи рассказали о детском сухом пайке

В регуправлении Роспотребнадзора рассказали, что такое сухой паек, и в каких случаях он применяется для детей.
Источник: Волгоградская правда

Так, при перевозках детей автомобильным, водным или любым другим видом транспорта и при проведении массовых мероприятий с участием детей менее 4 часов используется «сухой паек».

Есть целый перечень продукции, которая не допускается при организации питания детей. Например, категорически запрещены квас, чипсы, сырки творожные, арахис, тонизирующий напиток и многое другое.

Как правило, в состав «сухого пайка» входят фрукты, бутилированная питьевая вода, соковая продукция, хлебобулочные изделия, орехи и сухофрукты, печенье, вафли, пряники, зефир и шоколад в потребительской упаковке.

Перед употреблением любых продуктов следует вымыть руки.

Правильно подобранный состав «сухого пайка» сделает мероприятие более безопасным и приятным для детей.