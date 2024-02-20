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Мост на границе с Ростовской областью восстановили в ЛНР

Ростовская область, 20 февраля 2024. DON24.RU. Дорожники восстановили двухполосный путепровод у пункта пропуска «Гуково» со стороны Луганской Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании «Автодор».

По отремонтированному мосту правого направления движения уже запущен транспорт. Старое искусственное сооружение демонтировано. На его месте возведут новое левого направления с двумя полосами движения. Таким образом, дорогу расширят до четырех полос.

Через КПП «Гуково» проезжал президент Владимир Путин во время своего визита в Донбасс весной прошлого года. Глава государства поручил правительству срочно заняться вопросами расширения и ремонта дороги на границе Ростовской области и ЛНР.

Восстановление дорожной инфраструктуры призвано интегрировать новые регионы в единый транспортно-логистический каркас страны, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.