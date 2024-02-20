«Полный провал»: как и почему размыло берег у Синявинского озера в Янтарном

На территории у базы отдыха «Жемчужина» образовался широкий ручей глубиной больше метра. Вода с песком, грунтом и камнями несколько дней текла в чистое озеро, на дне которого не так давно открыли парк для дайвинга. Мощный поток повредил кабинки для переодевания и настил на пляже, а после ликвидации последствий на участке остался огромный котлован. Как авария повлияла на уникальное озеро и кто будет восстанавливать берег — в материале Калининград.Ru.
Рядом с Синявинским озером проходит трубопровод, построенный в довоенные годы. Из-за его прорыва образовался ручей, который промыл берег до глубинных слоёв. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал старший научный сотрудник Атлантического отделения Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Дмитрий Домнин.
Трубопровод отводит основной дренирующий водоток в море. Труба пролегает глубоко под землёй, а элементы дренажной системы проходят под улицей Советской, а далее ручей направлен в Балтийское море. После прорыва вода промыла себе путь к пруду, и на южном склоне образовался достаточно внушительный каньон шириной около семи-десяти метров. Весь размытый материал попал в акваторию карьера. Ручей вымыл грунт практически до морены, там даже видны большие валуны.
По данным администрации Янтарного, прорыв трубы произошёл на частной территории. Коммуникации расположены на глубине несколько метров, из-за этого устранить аварию оперативно не удалось.
Мы как смогли помогли собственнику, провели определённые работы, прочистили трубопровод на муниципальной земле, но мы не может тратить бюджетные средства на частную собственность.
Из-за лавины с песком и камнями вода в Синявинском озере стала мутной. По словам дайверов, сразу после аварии видимость упала примерно до одного метра. Качество воды проверили специалисты Атлантического отделения Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН. Сотрудники лаборатории прибрежных систем взяли пробы из Синявинского озера и провели исследования по нескольким параметрам — температура, минерализация, мутность и содержание кислорода.
«Ни по одному показателю серьёзных изменений не зафиксировали. До этого измерения проводили в декабре. Мы подозревали, что будут отклонения, но приборы изменений не показали. Если бы внешнее воздействие было дольше, то есть вероятность, что влияние было бы существеннее», — отметил Домнин.
По словам дайверов, сейчас Синявинское озеро снова пригодно для погружений. «Такое случается при больших осадках, так как карьер находится в низине. Земля с берегов стекает в озеро. Вода становится мутной на какое-то время, но песок оседает, и всё возвращается как было. Только рельеф местности немного изменился, но это никак на нас не отразилось», — пояснил руководитель дайв-центра «Демерсус» Илья Куликов.
В администрации Янтарного считают, что провал на берегу Синявинского озера должен устранить пользователь участка. "Решение тут простое — нужно засыпать его землёй и утрамбовать, — подчеркнул Артур Крупин.
Однако арендатор участка не согласен с позицией властей. «Мы направили письмо в администрацию с просьбой ликвидировать последствия. Прорыв прошёл не по нашей вине, почему мы должны проводить эти работы? Засыпка котлована стоит недёшево, плюс у нас затопило подвалы с оборудованием. Ущерб колоссальный», — сообщил представитель базы отдыха «Жемчужина» Александр Довженко.
В 2022 году предприниматель получил грант от министерства по культуре и туризму на благоустройство территории. На берегу озера появились дорожки и пандусы для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лежаки, кабинки для переодевания и другая инфраструктура. Арендатор участка надеется, что территорию восстановят к летнему сезону. «Мы сейчас подсчитываем точную сумму ущерба и надеемся, что администрация пойдёт нам навстречу», — подытожил Довженко.