«Полный провал»: как и почему размыло берег у Синявинского озера в Янтарном

На территории у базы отдыха «Жемчужина» образовался широкий ручей глубиной больше метра. Вода с песком, грунтом и камнями несколько дней текла в чистое озеро, на дне которого не так давно открыли парк для дайвинга. Мощный поток повредил кабинки для переодевания и настил на пляже, а после ликвидации последствий на участке остался огромный котлован. Как авария повлияла на уникальное озеро и кто будет восстанавливать берег — в материале Калининград.Ru.