Главные новости 20 февраля

Путин обратится с посланием Федеральному собранию 29 февраля
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Суровикина исключили из наблюдательного совета «Роскосмоса»
Владимир Путин подписал указ об исключении из наблюдательного совета Роскосмоса бывшего главкома Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Сергея Суровикина.
Песков назвал марку подаренного Ким Чен Ыну автомобиля
Президент России подарил лидеру КНДР российский представительский автомобиль Aurus.
Стипендии студентов предложили повысить до прожиточного минимума
Денежное пособие может составить более 13 тыс. рублей ежемесячно.
Россия выкупила более 160 самолетов у иностранных лизингодателей
Это более трети от оставленного в России и принадлежащего западным лессорам флота.