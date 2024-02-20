Главные новости 20 февраля

Песков назвал марку подаренного Ким Чен Ыну автомобиля

Президент России подарил лидеру КНДР российский представительский автомобиль Aurus.



Стипендии студентов предложили повысить до прожиточного минимума

Денежное пособие может составить более 13 тыс. рублей ежемесячно.



Россия выкупила более 160 самолетов у иностранных лизингодателей

Это более трети от оставленного в России и принадлежащего западным лессорам флота.