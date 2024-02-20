В Самаре в 2024 году установят первый в мире памятник газовой плите

В сентябре 2024 года на территории парка Гагарина в Самаре появится первый в мире памятник газовой плите. Проект, посвященный 75-летию начала газификации города, является инициативой ветеранов газовой отрасли.
Концепция памятника была выбрана в результате конкурса, проведенного компанией СВГК. Центральным элементом композиции станет бронзовая газовая плита, символизирующая семейный очаг нескольких поколений. Скульптура будет включать в себя изображение бабушки, внучки и верного четвероногого друга по имени Жучка.
Создателем этого уникального произведения искусства станет известный среди горожан скульптор Карэн Саркисов. Он является автором памятника основателю Самары князю Григорию Засекину. Фигуры должны быть отлиты до 15 июня 2024 года и установлены в парке до начала сентября. Бюджет проекта составляет 10 миллионов рублей.
Напомним, идея установки такого необычного памятника нашла широкую поддержку среди жителей города. Хоть первоначально предполагалось, что памятник появится до конца 2023 года, сроки были перенесены.