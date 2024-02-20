В Самаре в 2024 году установят первый в мире памятник газовой плите

Создателем этого уникального произведения искусства станет известный среди горожан скульптор Карэн Саркисов. Он является автором памятника основателю Самары князю Григорию Засекину. Фигуры должны быть отлиты до 15 июня 2024 года и установлены в парке до начала сентября. Бюджет проекта составляет 10 миллионов рублей.