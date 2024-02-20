Собянин сообщил, что дорогу от Троицка к Щербинке продлят до трассы М-2 «Крым»

Ранее Сергей Собянин сообщил, что первая очередь новой автодороги Мамыри — Пенино — Шарапово будет сдана в эксплуатацию в этом году. По его словам, готовность второго дублера Киевского и Калужского шоссе на данный момент составляет 70%.