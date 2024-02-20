В Красноярске на набережной Качи оборудуют пандус для маломобильных граждан

В Красноярске на левом берегу Качи (в районе улиц Парижской Коммуны и Сурикова) оборудуют два настила и два пандуса для инвалидных колясок. Как отметили в администрации города, уровень наклона сделают в соответствии с санитарными нормами.
В 2024 году в Центральном районе продолжат обеспечивать доступность общественных пространств для маломобильных горожан. Все работы выполнят по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Добавим, что аналогичные спуски уже сделаны на правом берегу реки.