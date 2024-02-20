На Байкале появились инопланетяне, русалки и драконы изо льда

— Фестиваль проходит уже пятый год. В прошлом году мы впервые провели симпозиум ледовых скульпторов, отказавшись от соревновательного момента. В этом году мы еще расширили формат: в течение двух недель у нас проходил симпозиум по ледопластике. Ледопластика — это новая история в ледовой скульптуре. Мастер работает не с готовыми кубами льда, а с наплесками на скалах, которые образовываются в результате заледенения волн. Они находят образы и подчеркивают их с помощью своего мастерства, — рассказывает Семен Майор, создатель и идейный вдохновитель Olkhon Ice Fest. Ледопластика и зародилась на Байкале.