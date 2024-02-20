На Байкале появились инопланетяне, русалки и драконы изо льда

На острове Ольхон в минувшие выходные я прошло торжественное открытие Olkhon Ice Fest. В этом году на Байкал приехали 13 скульпторов со всей России и Монголии. Тема этого года — «Вселенная Байкал».
Зрители гуляют по замерзшему озеру и всматриваются в наплески на скалах: на природном «холсте» 13 ледовых скульпторов России и Монголии вытесали сказочных существ — драконов и русалок, чудо-рыб. Парк растянулся более чем на километр по побережью. А в самом конце — прозрачная статуя Будды, намекающая, что вся «вселенная Байкал» — его сон.
— Фестиваль проходит уже пятый год. В прошлом году мы впервые провели симпозиум ледовых скульпторов, отказавшись от соревновательного момента. В этом году мы еще расширили формат: в течение двух недель у нас проходил симпозиум по ледопластике. Ледопластика — это новая история в ледовой скульптуре. Мастер работает не с готовыми кубами льда, а с наплесками на скалах, которые образовываются в результате заледенения волн. Они находят образы и подчеркивают их с помощью своего мастерства, — рассказывает Семен Майор, создатель и идейный вдохновитель Olkhon Ice Fest. Ледопластика и зародилась на Байкале.
— Мы наслышаны о Байкале и Ольхоне, нам всем очень интересно это место. Нам интересны снег, лед и зима. Мы посмотрели на искусство ваших художников и мастеров. Я учился в Харбине искусству многие годы, но работа со льдом имеет особенности — они в натуральности, в близости к природе. Я чувствую перспективу этого знаменитого места и надеюсь, что Иркутск, Ольхон и Харбин могут иметь очень тесное, хорошее сотрудничество в этой сфере искусства, — рассказывает Жанг Син, профессор скульптуры в Harbin Normal University.
Olkhon Ice Fest можно будет посетить до марта — сроки его работы зависят от погодных условий. Вход на фестиваль свободный, временных ограничений нет. Оргкомитет фестиваля выражает особую благодарность за поддержку правительству Иркутской области, региональному агентству по туризму, администрации Ольхонского района.