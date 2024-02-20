В начале весны ростовчане смогут увидеть в Дону морских свиней

Азовки, как их прозвали в народе, регулярно приплывают в Таганрогский залив и лишь изредка поднимаются вверх по Дону.
«Весной азовки могут заходить в крупные реки за мигрирующей рыбой, так что ростовчанам даже не нужно ехать к морю, чтобы посмотреть морских млекопитающих, достаточно повнимательнее смотреть на Дон», — рассказал доцент кафедры зоологии АБиБ ЮФУ Тимофей Барабашин.
Ученый отметил, что азовка находится в Красной книге России. В последние годы их численность стала настолько мала, что эксперты боятся вымирания вида.