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В начале весны ростовчане смогут увидеть в Дону морских свиней

Ростовская область, 20 февраля 2024. DON24.RU. В начале весны жители донской столицы смогут увидеть азово-черноморских морских свиней. Как полагают ученые, млекопитающие приплывут в черту города. Об этом рассказали в пресс-службе Южного федерального университета.

Азовки, как их прозвали в народе, регулярно приплывают в Таганрогский залив и лишь изредка поднимаются вверх по Дону.

«Весной азовки могут заходить в крупные реки за мигрирующей рыбой, так что ростовчанам даже не нужно ехать к морю, чтобы посмотреть морских млекопитающих, достаточно повнимательнее смотреть на Дон», — рассказал доцент кафедры зоологии АБиБ ЮФУ Тимофей Барабашин.

Ученый отметил, что азовка находится в Красной книге России. В последние годы их численность стала настолько мала, что эксперты боятся вымирания вида.

флора и фауна