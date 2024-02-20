В начале весны ростовчане смогут увидеть в Дону морских свиней

«Весной азовки могут заходить в крупные реки за мигрирующей рыбой, так что ростовчанам даже не нужно ехать к морю, чтобы посмотреть морских млекопитающих, достаточно повнимательнее смотреть на Дон», — рассказал доцент кафедры зоологии АБиБ ЮФУ Тимофей Барабашин.