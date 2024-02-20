Сормовский корпус «Школы 800» открылся 20 февраля

Сормовский корпус «Школы 800» на проспекте Кораблестроителей рассчитан на 1100 учеников. На четырех этажах здания расположились учебные классы, группы продленного дня и внеклассных занятий, кабинеты-трансформеры, лаборантские, музыкальный класс и мастерские. На первых дух этажах находятся столовая на 400 человек, спортзал с душевыми, актовый зал на 600 мест, бассейн и медицинский кабинет. В школе есть даже студия дизайна, телестудия и издательский центр.