Сормовский корпус «Школы 800» открылся 20 февраля

Сормовский корпус «Школы 800» в Нижнем Новгороде открылся 20 февраля. Об этом сообщает корреспондент «Комсомолки», присутствовавший на мероприятии.
В торжественной церемонии принял участие губернатор Глеб Никитин, министр образования региона Михаил Пучков, учителя и ученики новой школы. Глава региона поздравил ребят и сказал им напутственные слова.
Сормовский корпус «Школы 800» на проспекте Кораблестроителей рассчитан на 1100 учеников. На четырех этажах здания расположились учебные классы, группы продленного дня и внеклассных занятий, кабинеты-трансформеры, лаборантские, музыкальный класс и мастерские. На первых дух этажах находятся столовая на 400 человек, спортзал с душевыми, актовый зал на 600 мест, бассейн и медицинский кабинет. В школе есть даже студия дизайна, телестудия и издательский центр.