Синоптики продлили предпоследний уровень погодной опасности в Челябинской области

«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в Прогностической карте предупреждений по УрФО, подготовленной Гидрометцентром России.
Как следует из комментария, местами на Южном Урале ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более. Период предупреждения — до 20 часов 21 февраля.
Кроме того, ночью и утром локально возможны туманы и изморозь. На этом основании также введен и желтый уровень опасности — с 20 часов 20 февраля до 10 часов 21-го.
Метеорологи используют на прогностических картах пять цветов: белый — данных о погоде нет, зеленый — отдельных предупреждений о метеоусловиях не требуется, желтый, прогнозирующий потенциально опасную погоду. Наивысшие уровни — оранжевый и красный. Последний означает очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф.
В обозримый период антициклон удержит позиции и даже пополнится новым ядром, приближающимся с запада. Существенных осадков до конца февраля не предполагается.
До 24 февраля сохранится умеренно морозная погода: ночью минус 19−24, днем — 7−12. В последней пятидневке февраля температура повысится: ночью минус 8−13, днем — от минус 4 до плюс 1 градуса.
Как следует из прогноза Гидрометцентра России, днем 25 и 26 февраля в Челябинске уже будет от минус 2 до плюс 1 градуса, ночью — минус 14−15 градусов.