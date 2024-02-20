В Новокузнецке разместят памятный список тех, кто помогает спецоперации

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о создании в регионе памятного списка тех, кто помогает СВО. Новость он озвучил в Москве во время встречи с представителями Межрегиональной общественной организации «Объединённое землячество Кузбасса» и студентами Московского института культуры.
«Мы не имеем права забыть тех, кто сражается, и тех, кто помогает во время спецоперации. Поэтому мы хотим увековечить всех, кто вносит свой вклад в нашу будущую Победу — кузбасские предприятия, организации, физические и юридические лица. Мы разместим список в Новокузнецке на мемориальном комплексе Защитников Донбасса», — заявил губернатор.
Тем временем ко Дню защитника отечества Минобороны отметило отличившуюся Юргинскую гвардейскую бригаду. К празднику кузбассовцы отправят на передовую 100 икон Александра Невского.