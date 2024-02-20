В России вводят новый запрет на продажу алкоголя в магазинах

Он напомнил, что партийцы добились запрета на свободную выкладку сигарет в прикассовой зоне. То же самое будет с алкоголем, заверил Нилов, подчеркнув, что это всего лишь одна из многих инициатив ЛДПР по борьбе с алкоголизацией.