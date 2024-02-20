В России вводят новый запрет на продажу алкоголя в магазинах

В России вводят новый запрет, касающийся продажи алкоголя в магазинах. Нарушителей ждут штрафные санкции — до полумиллиона рублей.
Депутат ГД от ЛДПР Ярослав Нилов рассказал о внесении законопроекта в дополнение к закону о запрете «наливаек» в многоквартирных домах.
Теперь депутаты намерены добиться запрета на продажу алкоголя в прикассовых зонах супермаркетов.
Нарушивших запрет должностных лиц буду ждать штрафы — от 100 до 200 тысяч рублей, а юрлиц накажут на сумму от 300 до 500 тысяч рублей.
По мнению Нилова, в магазинах намеренно провоцируют людей на покупку спиртного, которое может быть и не нужно покупателю.
«Можно заметить, как рядом с местом нахождения расчетно-кассовой техники, через которое проходит любой покупатель, стоят маленькие бутылочки с алкоголем, в том числе крепким, и конечно, это провоцирует покупателя», — выразил мнение политик в беседе с «ПГ» (18+).
Он напомнил, что партийцы добились запрета на свободную выкладку сигарет в прикассовой зоне. То же самое будет с алкоголем, заверил Нилов, подчеркнув, что это всего лишь одна из многих инициатив ЛДПР по борьбе с алкоголизацией.